Hagenow : Die Musikanten kommen

Bauer Korl bringt am Mittwoch auch Lena Valaites nach Hagenow.

von svz.de

04. Februar 2019, 05:00 Uhr

Wer bringt wen mit am Mittwoch ab 18 Uhr in die Hagenower Sparkasse? Hat Lena Valaites, die „Grand Dame des deutschen Schlagers“, den Bauer Korl im Schlepptau oder umgekehrt. Egal, auf jeden Fall kommt die Musikanten-Deel in die Stadt. Die Schlagersängerin bringt auch ihre neuesten Hits mit nach Hagenow. Mit von der Partie sind auch die „jungen Nordlichter“ sowie die unverzichtbaren „Korl Boi’s“. Versprochen wird ein musikalischer Abend mit großem Unterhaltungsanteil. Kurzentschlossene können an der Abendkasse mit Karten rechnen.