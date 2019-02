Dömitz : Dömitz am Sonntag voll gesperrt

von Onlineredaktion pett

28. Februar 2019, 05:00 Uhr

Großer Karnevalsumzug am kommenden Sonntag in Dömitz. Deshalb ist die Stadt von 12 bis 17 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet und ausgeschildert. Wie der Dömitzer Carneval Club weiter informiert, werden in dieser Zeit die Bushaltestellen ZOB, Werderstraße, am Hafen und Roggenfelder Straße verlegt. Auf den Straßen des Zugweges, insbesondere den Hauptstraßen, gilt am Sonntag ein absolutes Halteverbot.