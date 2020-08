Vernissage und Kunst : Dömitz lädt ein

von Thorsten Meier

21. August 2020, 05:00 Uhr

Am Sonnabend, 22. August, öffnen von 14 bis 18 Uhr, sonntags 13 bis 15 Uhr, vier Dömitzer Galerien ihre Pforten, um Einblicke in ihr Schaffen zu geben. Galerie Dömitz (Fritz-Reuter-Straße 13 und Werderstraße 13) AtelierKraft, (Friedrich-Franz-Straße 5, Sa +So 13 bis 18 Uhr, und Glaswerke, Torstraße 29.