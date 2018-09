Gallin : Drei Generationen vereint

140 Jahre Feuerwehr Gallin: Gemeinde rollte mit großem Fest den Roten Teppich für alle Aktiven im Dorf aus

von Mayk Pohle

04. September 2018, 12:00 Uhr

Klaus-Dieter Müller, den alle nur „KA-DE-EMM“ nennen, kennt als Bürgermeister Gallins keine halben Sachen. So hielt er es auch am Wochenende: Das 140. Jubiläum der Feuerwehr organisierte er mit großen Aufwand als Dorffest, seine Aktiven rollte er einen Roten Teppich aus und statt Urkunden und Medaillen gab es gut dotierte Gutscheine für die Feuerwehrleute. Das kam an.

Drei Generationen in der Feuerwehr

Hans-Peter Lange, mit 74 Jahren gestandener Feuerwehrmann, hatte schon ein paar Tränen in den Augen, als er von seinem Bürgermeister zur Ehrung im Festzelt nach vorn gerufen wurde. Dabei steht Lange für eine ganze Familie, die sich der Feuerwehr gewidmet hat. Sein Sohn Michael (44) ist genauso in der Feuerwehr aktiv wie Enkel Paul mit seinen 17 Jahren. Alle drei stellten sich nach der offiziellen Auszeichnung stolz zum Foto auf. Dabei ist die Aufzählung gar nicht vollständig, denn bei den Langes halten auch viele Frauen treu zur Feuerwehr. So ist es, nicht nur in Gallin, man kennt sich lange und hält zusammen.

Und die Gemeinde weiß, was sie an ihren Kameraden hat. Eigentlich ist ja ein 140. Geburtstag kein Grund für eine große Feier, doch die Galliner nahmen das Jubiläum zum Anlass, ein überfälliges Dorffest auszurichten. Mit vollem Einsatz. Wo gibt es das schon, dass Hagenower Dörpschaft und das Tanzstudio gemeinsam engagiert werden? Nur beim Hagenower Altstadt-und Schützenfest.

Sonderstellung der Wehr

Gegründet wurde die Galliner Wehr nach einem Großbrand, der zehn Gehöfte, sieben Scheunen, Schuppen und Ställe am 9. März 1871 vernichtete.

Heute hat die Wehr immer noch eine Sonderstellung. Neben den 24 aktiven Mitgliedern gehören 23 so genannte Zweitmitglieder dazu. Dahinter verbergen sich Feuerwehrleute, die meist im nahen Businesspark arbeiten und im Fall der Fälle mit alarmiert werden. Ihre Ausrüstung lagert in den Betrieben. So ist eine besonders gute Einsatzbereitschaft an Werktagen gewährleistet.

Natürlich gehen die allgemeinen Entwicklungen auch an den Gallinern nicht vorbei. Wehrführer Stieven Staatz warnte dann auch vor zuviel Sparsamkeit. „Die Kameraden stellen ihre Fachkenntnis und ihr Leben freiwillig zur Verfügung. Aber erst durch sie werden Ausrüstung und Gerät zu einer wirksamen Hilfe für Mitbürger in Not und Gefahr.“

Bisher können sich die Galliner vor allem in Sachen Ausrüstung nicht beklagen. Ein Gerätehaus mit Versammlungs- und Sportraum wurde gebaut, die Wehr verfügt über ein LF 16 sowie über ein TLF 16/25. Dazu kommen noch zwei Transporter, die auch die Vereine in der Gemeinde kostenlos nutzen können. Bürgermeister Müller fasste das an diesem Abend vor den vielen Gästen in einer Zahl zusammen: Von 1991 bis 2017 hat die Gemeinde Gallin 2,3 Millionen Euro in den Brandschutz investiert.