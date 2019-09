Scharbow : Dreist: Wieder einmal Müll in Scharbow

von Mayk Pohle

04. September 2019, 05:00 Uhr

Hagenows Ortsteil Scharbow hat an der Unterführung der alten Eisenbahnlinie immer wieder mit Müll-Problemen zu kämpfen. Besonders dreist trieb es jetzt ein Unbekannter, der dort am Montag in der Dunkelheit etliche Säcke mit Müll ablud. Anwohnerin Diana Blohm war außer sich über diese Dreistigkeit und fordert nun den schnellen Einsatz des Ordnungsamtes. Die Stadt müsse sich zudem über eine dauerhafte Lösung an dieser Stelle Gedanken machen.