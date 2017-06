Alarmierende Zahlen in Hagenow : Ein Drittel der Kinder gilt als arm

vergrößern 1 von 1 Foto: archiv 1 von 1

Es ist erschreckend – beinahe ein Drittel der in Betreuungseinrichtungen untergebrachten Kinder in Hagenow gilt als arm oder zumindest als von Armut gefährdet erklärt Bürgermeister Thomas Möller. Die Rede sei hier von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die in Familien leben, die auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind.

In der Stadt betreffe dies 29 bis 30 Prozent der Familien, deren Nachwuchs in Kindertagesstätten, Horts oder sonstigen Betreuungseinrichtungen untergebracht sind. Eine absolute Zahl, die auch Heranwachsende umfasst, die nicht in kommunalen oder Betreuungseinrichtungen unter freier Trägerschaft untergebracht sind, könne derzeit nicht genannt werden, teilte Möller mit.

Kostenlose Kita-Plätze, überhaupt erst einmal genügend Plätze in Betreuungseinrichtungen für Kinder und der Ausbau von Bildungs- und Förderungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche könne diesem Problem entgegenwirken. Ein lange bekanntes Thema in Hagenow, im Landkreis und in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Auch die Politik ist davon nicht unberührt geblieben, doch eine zufriedenstellende Entwicklung ist noch nicht erkennbar.

Die unter anderem aus diesen Defiziten entstehende Kinder- und Jugendarmut schätzt Bürgermeister Thomas Möller auch für Hagenow kritisch ein: „Ich weiß, dass wir auch in unserer Stadt das Problem der Kinderarmut haben. Die Zahlen sind eindeutig.“ Besonders in den Hagenower Brennpunkten würde die Stadtverwaltung das als Thema sehen, so das Stadtoberhaupt.

Zwar wird Kinder- und Jugendarmut in der Kommunal- und Landespolitik immer wieder heiß diskutiert, doch um eine chancengleiche Förderung unabhängig vom Einkommen der Eltern zu garantieren, sei es notwendig, dass beispielsweise auch außerhalb der Kitas und Schulen kostenfreie Angebote der Freizeitgestaltung angeboten würden. So zumindest lautet die Forderung der Volksinitiative „Kinder- und Jugendarmut wirksam begegnen – chancengleiche Entwicklung für alle“.

Bürgermeister Thomas Möller habe ohnehin das Gefühl, dass in diesem Land für Kinder und Jugendliche kein Geld da zu sein scheint. Lieber investiere man weitere 40 Jahre in Hartz IV, so der Linken-Politiker bissig.

Passend dazu startet heute eine landesweite Plakatkampagne der Fraktion „Die Linke“, die auf das Thema Kinder- und Jugendarmut in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam machen soll. „Dass die Kinder unsere Zukunft sind, hört man oft. Doch wir wollen dieser Plattitüde Leben einhauchen“, sagt André Walther, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. An 50 Standorten in ganz MV sollen diese Plakate bis Ende Juni zu sehen sein. So auch in Hagenow in der Rudolf-von-Tarnow-Straße. „Natürlich können wir dieses gesellschaftliche Problem nicht mit einem Plakat lösen“, so Walther, „aber wir wollen die Gelegenheit nutzen, um das Thema dauerhaft in die politische Diskussion zu bringen.“