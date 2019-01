Hagenow : Ein Herz für das Afrika-Hilfsprojekt

Handwerkskammer Schwerin übergab Spende in Höhe von 650 Euro an Heike Nörenberg in Hagenow

von svz.de

09. Januar 2019, 10:01 Uhr

Ein schöner Moment gestern in Hagenow: Die Handwerkskammer Schwerin hat den Erlös aus der Spendenaktion mit Stollenverkauf zur Eröffnung des Schweriner Weihnachtsmarktes in Höhe von 650 Euro an die Hörakustik-Meisterin Heike Nörenberg in ihrem Hauptgeschäft in Hagenow übergeben.

Heike Nörenberg aus Zarrentin hat in Ostafrika ein eigenes Hilfsprojekt für schwerhörige Kinder ins Leben gerufen. Seit fast zehn Jahren fliegt sie regelmäßig auf eigene Kosten nach Uganda, um schwerhörige Kinder mit Hörgeräten zu versorgen. Ohne ihre Hilfe ist eine solche Diagnose zumeist gleichbedeutend mit Ausgrenzung. Kinder, die nicht hören können, lernen nicht zu sprechen, besuchen keine Schule und haben keine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Dank des Engagements der mecklenburgischen Handwerksmeisterin gewährleisten inzwischen zwei einheimische ausgebildete Audiologen vor Ort die Anpassung und Wartung der Hörgeräte. Der Spendenerlös, der von der Innungskrankenkasse Nord (IKK) noch aufgestockt wurde, fließt vollständig in die Beschaffung weiterer Hörgeräte und Verbrauchsmaterialien wie Batterien.

Der jährliche Stollenverkauf auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt ist eine Aktion im Rahmen der landesweiten Handwerkskampagne MV „Besser ein Meister“.