Schwartow : Ein Hoffest zum silbernen Jubiläum

Drei Generationen - ein Betrieb

von Robert Lehmann

29. Juli 2019, 10:47 Uhr

Seit 25 Jahren führen Manfred Dierke und seine Tochter Michaela Eichhorst das Waldhotel Boizenburg in Schwartow. „2013 ist dann mein Sohn Alexander mit eingestiegen“, erzählt die Inhaberin. „Wenn wir die Familie und Freunde nicht hätten, würde es auch nicht gehen.“ Dabei möchten die Hotelbesitzer allerdings nicht die Mitarbeiter vergessen. Am Wochenende veranstalteten sie deshalb ein Hoffest für die Angestellten und deren Familien, auf dem gemeinsam das Bestehen des Waldhotels seit dem 1. August 1994 gefeiert wurde. „Wir versuchen den Betrieb als Familienbetrieb zu führen, und auch so mit unseren Mitarbeitern umzugehen, dass sie sich zugehörig fühlen“, so Manfred Dierke.