Einbrecher auf der Baustelle

von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 09:07 Uhr

Auf einen Baucontainer hatten es unbekannte Einbrecher in Boizenburg abgesehen. Wie es dazu gestern von der Polizei hieß, sollen die Täter in der Zeit vom 11. bis zum 14. Januar auf einer Baustelle in der Schwartower Straße zugeschlagen haben. Sie knackten den Baucontainer und versuchten zudem, bei einem Bagger die Fahrzeugtür aufzuhebeln. Diese wurde dabei beschädigt.

Nach einer ersten Übersicht der betroffenen Firma ist allerdings nichts entwendet worden. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei.