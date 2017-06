Boizenburg : Einflussreiche Ausstellung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Diese Ausstellung war ausdrücklich meine Idee“, betont Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus stolz. „Sie entstand nach dem Hochwasser 2002. 2013 hatte Klaus Robert Agte eine große Summe für Hochwasserschäden gespendet, die zum Glück nicht gebraucht wurde. Die bildete die Grundlage für die Realisierung.“ Die Rede ist von der Outdoor-Ausstellung „EinFlussReich“ auf dem Gelände der Außenstelle des Biosphärenreservatsamtes (BRA) Schaalsee-Elbe und des StALU auf dem Elbberg. Der Minister ist da, weil er zusammen mit dem Chef des BRA, Klaus Jarmatz, und dem Vorstand der Allianz Umweltstiftung, Lutz Spandau, Bilanz ziehen will über die fünf Wochen seit Eröffnung. „Etwa 3 000 Besucher waren schon hier“, kann BRA-Dezernentin Anke Hollerbach verkünden. Grundlage der Zahl seien die bisher angemeldeten Gruppen, außerdem wurden an zufällig gewählten Terminen die Besucher gezählt und hochgerechnet. „Wir bemühen uns aber gerade um eine digitale Besucher-Zähleinrichtung“, erklärt Klaus Jarmatz.

Wie viele Besucher in die Ausstellung kommen, ist nämlich immens wichtig, sogar deutschlandweit. „Das ist die einzige Outdoor-Ausstellung in einem Biosphärenreservat bzw. Naturpark in der Bundesrepublik “, erläutert Lutz Spandau. „Ich habe so etwas noch nicht gesehen und finde das hochspannend. Die Kollegen hier haben tolle Arbeit geleistet.“ Die Allianz-Umweltstiftung war mit 160 000 Euro der größte Geldgeber für das Projekt, Sparkassenstiftung und Wemag beteiligten sich.

Die Schau habe Modellcharakter, sind sich alle einig. So wird aus allen Ecken Deutschlands beobachtet, wie sie angenommen wird, denn sie ist in der Unterhaltung viel preiswerter als Präsentationen in Innenräumen.

„Die Idee für eine Outdoor-Ausstellung kam auf, weil wir kein Personal für ein weiteres Besucherzentrum hatten“, erinnert sich Till Backhaus. So wie im Pahlhuus in Zarrentin, dem Grenzhus in Schlagsdorf und auf der Festung Dömitz, die ebenfalls zum BRA gehören. Doch dem Minister, der aus Neuhaus an der Elbe stammt, war wichtig, dass es eine Ausstellung zum Hochwasser gibt, genau an diesem Ort. „Wir müssen in Zeiten ohne Hochwasser darüber informieren, wie es entsteht“, findet auch Lutz Spandau.

Anke Hollerbach freut sich besonders darüber, wie gut die Ausstellung auch von den Boizenburgern angenommen wird. „Wie viele hier am Nachmittag und Abend herkommen, haben wir unterschätzt.“ Auch in Lauenburg würde sich gerade herumsprechen, was es hier zu sehen gibt.

