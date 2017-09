Vellahn : Endspurt in eine moderne Zukunft

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Wir sind so froh, dass die große Baustelle in wenigen Tagen endlich abgeschlossen ist“, freut sich Theresa Gühlstorf, während sie zusammen mit einer Mitarbeiterin den Glastresen wienert, um den neuen Verkaufsladen auf Vordermann zu bringen. Insgesamt werden sie und ihr Mann Carsten nach nunmehr einem Jahr reiner Bauzeit etwa 240 000 Euro in die Modernisierung ihres Unternehmens, die Landfleischerei, investiert haben. Beispielsweise für den EU-zertifizierten Schlachtraum hinter dem Haus, neue Fenster, LED-Beleuchtung, Gas, Wasser, Elektrik, Wärmerückgewinnung und eine neue Kühlzelle.

von Thorsten Meier

erstellt am 06.Sep.2017 | 05:00 Uhr