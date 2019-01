Boizenburg : Ergreifende Songs im Kino

Amerikanische Sängerin Bet Williams wird am 12. Januar in Boizenburg ihr Publikum verzaubern

Die amerikanische Singer-Songwriterin Bet Williams ist am Sonnabend, dem 12. Januar, zu Gast im Boizenburger Kino.

Bet Williams verzaubert ihr Publikum immer wieder aufs Neue: Ihr Gesang ist farbig und dynamisch, ihre stimmungsvollen Lieder changieren zwischen erdigem Folk, Rock, Pop und Blues. Es sind ergreifende Songs von einer charismatischen Frau, die etwas zu erzählen hat: Bet Williams’ Lieder leben nicht nur von ihren wunderschönen Melodien, der außergewöhnlichen 4-Oktaven-Stimme und dem groovigen Gitarrenspiel – sondern auch von ihrem Geschichten und ihrem Witz.

Geboren in Virginia, verbrachte Bet Williams ihre Kindheit und Jugend in Deutschland und Amerika und wuchs dabei mit einer eigenwilligen Mischung aus Musik, Theater, Reisen und Wissenschaft auf. Nach der High School studierte sie klassische Musik, Gesang, Theater und englische Literatur. Anfang der 90-er Jahre brach sie mit ihrer ersten Kassette im Gepäck auf in die Welt.

Sie ist nicht das erste Mal in Boizenburg – zuletzt war sie hier vor genau einem Jahr mit einer amerikanischen Kollegin. Bet kommt nach ihrer Europa-Tour und einer kurzen Amerika-Tour unmittelbar nach Boizenburg und präsentiert ihr aktuelles Solo-Programm.