Hagenow : Erinnerung an große Dichter

20. Februar 2019, 08:14 Uhr

Die Mitglieder des Hagenower Kulturvereins wollen an die beiden großen deutschen Dichter Johann Wolfgang v. Goethe und Friedrich Schiller erinnern und laden zu einem literarisch-musikalischen Abend ein. Die Veranstaltung findet am morgigen Donnerstag, dem 21. Februar, um 19 Uhr im Alten Kino in Hagenow statt.