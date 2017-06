Boizenburg : Erzählcafé Nummer Eins

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Extra für die etwa 20 Senioren des ersten Boizenburger Erzählcafés schoben Robert Neckel, Ulf Thielke, Thomas Bieder und ihre Kollegen unter Anleitung ihrer Gruppenleiterin Tanja Riekhoff am Dienstagnachmittag Dienst in der „Marie“. Eigentlich ist das Café des Lebenshilfewerks Hagenow, in dem Menschen mit einem Handicap unter Anleitung von zwei Gruppenleiterinnen arbeiten, an den ersten beiden Tagen der Woche geschlossen. Aber für die neue Veranstaltungsreihe des Seniorenbeirats, der Stadt und des Lebenshilfewerks soll alle drei Monate eine Ausnahme gemacht werden. „Ich könnte von morgens bis abends ohne Pause durcharbeiten, das macht mir solchen Spaß“, lachte Robert Neckel schelmisch mit einem Seitenblick auf Tanja Riekhoff. „Aber ich darf ja nicht.“ Die Konditorin hat offensichtlich ihre liebe Not damit, einige ihrer eifrigen Mitarbeiter zur Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeiten anzuhalten ... Pro Tag dürfen die Behinderten mit Pause nur sechseinhalb Stunden arbeiten, erfuhren die Senioren.

Die Besucher waren durchweg überaus interessiert am Arbeitsalltag der Behinderten im Café und stellten viele Fragen dazu. Zum Beispiel, ob sie auch Pralinen herstellen oder Kuchen backen und ob sie schon selbst Ideen dafür hatten. Alle drei Fragen konnte Tanja Riekhoff mit einem „Ja“ beantworten - obwohl die Pralinenherstellung von Robert Neckel mit einem lauten Stoßseufzer begleitet wurde, also offensichtlich nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehört.

„Unsere behinderten Teammitglieder arbeiten erst ein halbes Jahr unter unserer Anleitung und haben schon so viel in dieser Zeit gelernt, davon bin ich sehr beeindruckt“, verriet Tanja Riekhoff den Gästen. Von denen waren viele auch schon zuvor im Café und sind, wie so ziemlich alle Boizenburger, genauso begeistert von der Freundlichkeit der schnellen und sehr aufmerksamen Bedienung wie von den leckeren Kuchen und Torten.

„Ich war noch nie hier“, sagte dagegen die 88-jährige Elfriede Bargstädt aus Zweedorf. „Ich habe das in der SVZ gelesen, die unsere Familie schon seit 1945 abonniert hat, und habe meine Tochter mitgebracht, die mich gerade heute besucht. Ich höre nicht mehr so gut, und dann kann sie mir übersetzen. Seitdem mein Mann tot ist, habe ich ja niemanden mehr hier.“

Das Bedürfnis nach Austausch scheint bei allen Senioren groß zu sein, die Interessen für Themen bei den nächsten Erzählcafés jedoch sehr unterschiedlich. „Ich denke, wir werden das Erzählcafé eher für kulturelle Veranstaltungen nutzen und für Fachvorträge eine extra Reihe im Rathaus organisieren“, meinte Christel Neumann, die Vorsitzende des Seniorenbeirats, nach den ersten Rückmeldungen der Rentner.

von Katja Frick

erstellt am 14.Jun.2017 | 21:00 Uhr