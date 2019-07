Hagenow : Es ist Lilienzeit

Zierpflanzen locken mit Farben und Duft

von Dieter Hirschmann

24. Juli 2019, 06:39 Uhr

Der Sommer erlebt gegenwärtig eine Blütenexplosion. Dem warmen Wetter ist es geschuldet, dass sich Blühpflanzen jetzt prächtig entwickeln, wenngleich sie etwas unter der Trockenheit leiden. So sind die Lilien in diesem Jahr, wenn sie nicht gegossen wurden, nicht so groß gewachsen wie im vorigen Jahr. Aber ihren Duft verbreiten sie überall dort, wo sie stehen. Manch einer mag es, manch einer nicht. Sie geben jetzt mit ihren roten und gelben Blüten dem Garten eine besondere Note. Lilien benötigen zudem einen sonnigen Standort für ein gutes Wachstum.