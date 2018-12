Hagenow : Falsche Polizisten am Telefon

Am Dienstagvormittag wurden bereits vier Vorfälle bekannt.

von Onlineredaktion SVZ

19. Dezember 2018, 09:37 Uhr

Die Polizei warnt aktuell vor Telefonbetrügern, die sich in der Region Hagenow als Polizisten ausgeben und insbesondere ältere Menschen belästigen. Am Dienstagvormittag wurden bereits vier Vorfälle bekannt. Die Anrufer geben vor, dass es in der Region vermehrt zu Wohnungseinbrüchen gekommen sei und die Angerufenen damit rechnen müssen, selbst Opfer solcher Einbrüche zu werden.

In diesem Zusammenhang erkundigen sich die Betrüger zu den Vermögensverhältnissen und zu den getroffenen Sicherheitsvorkehrungen gegen Wohnungseinbrüche. In den konkreten Fällen haben die Angerufenen den Schwindel rechtzeitig bemerkt.

Angesichts der jüngsten Vorfälle appelliert die Polizei zur Vorsicht. Es ist davon auszugehen, dass derartige Telefongespräche als Vorbereitungen für Straftaten dienen und sich die Anrufer mit den Telefonaten zunächst das Vertrauen erschleichen wollte. Ferner rechnet die Polizei damit, dass der oder die unbekannten Betrüger weiterhin mit dieser Masche meist ältere Menschen am Telefon belästigen.

Die Polizei rät: Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt sollen schnellstmöglich beendet werden. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei beziehungsweise mit der Kripo-Marke ordnungsgemäß legitimieren.