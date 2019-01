Hagenow heide : Feuriger Start ins neue Jahr

von svz.de

15. Januar 2019, 09:32 Uhr

Ausgediente Tannenbäume sind am Sonnabend in Hagenow Heide in geselliger Runde verbrannt worden. Viele Heider nutzten die Gelegenheit, ihren abgeschmückten Baum den Heider Feier-Fightern zu übergeben, um bei Glühwein und Suppe zuzusehen, wie ihre Bäume noch einmal wohlige Wärme versprühen. Zum Essen nutzten viele gleichzeitig die Überdachung am Heidehaus, um sich vor dem Regen zu schützen. Auch dort war alles bestens vorbereitet, Bänke und Tische luden zum Verweilen und zu anregenden Gesprächen ein. Für die Heider ein gelungener Start ins Jahr 2019.

Regina Schlüter