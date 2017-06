Krusendorf : Flauschiges Flaschenkind gerettet

vergrößern 1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

„Das sind höckerlose Kamele, so wie Lamas auch“, erklärt Thomas Steinbeck und meint die Alpakas, mit deren Zucht er sich seit letztem Jahr beschäftigt. Doch nicht nur das, der gebürtige Memminger, der mit seiner Frau Undine und den drei Kindern seit 2001 in Krusendorf lebt und arbeitet, betreibt im Ort eine Alpaka-Manufaktur.

Er handelt mit Strickkollektionen aus Südamerika. „Deshalb auch diese angenehmen Tiere, von denen wir mittlerweile sechs besitzen“, sagt der Geschäftsmann und präsentiert stolz Naomi, ein fast drei Wochen altes Alpaka-Baby, das mit der Flasche aufgezogen worden sei. Sonst hätte es wohl nicht überlebt.

Der gelernte Flugzeugmechaniker aus dem Süden Deutschlands hat im Norden der Republik nicht nur sein Auskommen, sondern auch sein ganz privates Glück gefunden. Die Hofstelle und das ausladende Haus seien Liebe auf den ersten Blick gewesen, verrät der 56-Jährige, als er SVZ-Redakteur Thorsten Meier die beliebten Fragen zum Wochenende beantwortet.

Bei einem Pott Kaffee, unter der überdachten Freiluftterrasse, an einem rustikalen Tisch aus asiatischer Eiche, dessen Ausmaße locker für mindestens sechs oder acht mitteleuropäische Stücke gleicher Bauart gereicht hätten, gerät er ins Plaudern.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Genieße jeden Tag und sieh’ das Leben positiv. Mein Glas ist immer mehr als nur halbvoll. (grinst)

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Auf der Terrasse, die überdacht ist und sogar einen Ofen hat. Hier genieße ich am liebsten die Natur, bei Wind und Wetter.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Ich habe als Kind mit anderen Geldstücke geschnipst. Hier heißt das glaube ich Pinschern. Meine Münzen waren immer dichter an der Mauer. Das war so ein beliebter Wettstreit unter Schülern. Und Kastanien haben wir auch gesammelt und an den Förster verkauft. Was nun zuerst war, weiß ich gar nicht mehr.

Und wofür haben Sie es ausgegeben?

Für Eis und Süßigkeiten im Tante-Emma-Laden.

Wo findet man Sie am ehesten?

Zuhause in Krusendorf, im Lager der Manufaktur.

Was stört Sie an anderen?

Neid auf alles und jeden. Menschen, die mit allem unzufrieden sind, die anderen den Erfolg neiden, werde ich nie verstehen. Mir macht es nichts aus, wenn andere erfolgreicher sind.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Bruno Sannmann aus Stiepelse, der ist vom Leben nie gestreichelt worden und lächelt trotzdem. Immer. Einfach bewundernswert.

Was bedeutet Ihnen persönliches Glück?

Dass ich meine Familie habe.

Sind Sie ein Kopf- oder eher ein Bauchmensch?

Eher Bauchmensch.

Wonach suchen Sie im Leben?

Ich habe alles, ich brauche nicht mehr zu suchen.

Was findet man immer in Ihrem Kühlschrank?

Joghurt und Käse, sehr gern auch den würzigen Alt Mecklenburger. Lecker.

Welchen Wunsch wollen Sie sich noch erfüllen?

Ich hätte gern einen Porsche Turbo, um ihn in Italien zu fahren. Im Ernst.

Wen würden Sie gern mal auf einen Becher Kaffee treffen?

Valentino Rossi. Er ist ein italienischer Motorradrennfahrer und zählt mit neun Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Piloten der Geschichte.

Können Sie sich mit nur einem einzigen Wort beschreiben?

Zielstrebig.

Wo ist für Sie Heimat?

In Krusendorf, ich habe mich gleich in die Region und unser Haus verliebt. Es hat uns gefunden. Davon bin ich fest überzeugt.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrer ersten Reise?

Einen VW-Käfer und 28 Grad Celsius im Innern, das war vielleicht eine Bullenhitze auf dem Weg nach Rimini in Italien. Da war ich wohl so um die sechs Jahre alt.

Wenn Sie kochen oder Essen gehen, welche Küche bevorzugen Sie?

Ich liebe die italienische Küche, besonders Antipasti. Jedoch verschließe ich mich auch nicht der asiatischen Küche. Ich bin ziemlich weltoffen für das, was bei uns alles so auf den Teller kommt.

Worauf könnten Sie niemals verzichten?

Auf Urlaub, der ist mir in der Tat wirklich sehr wichtig.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Hoffentlich in Rente oder wenigstens im ausgedehnten Vorruhestand.

Wem sollen wir ebenfalls diese Fragen stellen?

Maik Goronzi in Viehle, der hat sicher eine ganze Menge zu erzählen.