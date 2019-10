Dammereez : Folk und Flammen in Dammereez

„Laubfeuer“ im Englischen Landschaftspark lockte bei bestem Herbstwetter wieder tausende Besucher an

von Tilo Röpcke

28. Oktober 2019, 10:28 Uhr

Für gewöhnlich kann man bei Spaziergängen im Englischen Landschaftspark in Dammereez die Ruhe und Abgeschiedenheit der beeindruckenden Natur genießen und wird dabei eher unwahrscheinlich auf andere Menschen treffen. Doch einmal im Jahr scheint in dem sonst so beschaulichen Dörfchen in der Nähe der Bundesstraße 5 alles anders zu sein. Nicht nur unzählige Autos, die in jeder noch so kleinen Parklücke abgestellt werden, auch dichte und in dieselbe Richtung strömende Menschenmassen zeugen von einem in der gesamten Region beliebten Ereignis. Ob nun der Regionalmarkt mit Köstlichkeiten aller Art, den vielfältigen und außergewöhnlichen Bastelmöglichkeiten für die kleinsten Besucher, sowie der musikalischen Unterhaltung mit unter anderem den Teldauer Danzwiever oder Folk, Country und Bluesrock von Taylor Martin – die mehr als 2500 Besucher des Laubfeuers in Dammereez kamen bei traumhaftem Wetter wieder voll auf ihre Kosten. „Ich kann mich sowieso nicht daran erinnern, wann wir zum letzten Mal bei schlechtem Wetter unser Herbstfest feiern mussten“, sagt Hans-Henning Petersen im Gespräch mit der SVZ. Für den stellvertretenden Vorsitzenden des ausrichtenden Fördervereines „Dammereezer Park“ sei es eine glückliche Fügung gewesen, dass sie das beliebte Laubfeuer in den vergangenen 15 Jahren gemeinsam mit der Biosphäre auf die Beine stellen konnten. „Doch aufgrund von Personalproblemen unseres langjährigen Partners mussten wir in diesem Jahr erstmalig in Eigenregie die Vorbereitungen für das Fest stemmen. Das verlief allerdings völlig reibungslos. Dank der Unterstützung der Kirchengemeinde Vellahn und ihrem Pastor Christian Lange ist es uns gelungen, wieder Holzbuden für unsere Anbieter zur Verfügung zu stellen“, freut sich Petersen. Statt des sonst gewohnten Vielanker Brauhauses kümmerte sich in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Dammereez um den Bierausschank und ließ wohl keinen der Besucher durstig den Heimweg antreten. Hans-Henning Petersen machte am Sonnabendabend kurz nach dem Entzünden des Großfeuers nochmals deutlich, dass sein Förderverein der Biosphäre als ihren langjährigen Partner sehr dankbar für die vergangenen Jahre sei. Schon beim Betreten des Englischen Landschaftsparkes in Dammereez schien wieder alles so wie in den Jahren zuvor zu sein. Gleich im Eingangsbereich wurden die Besucher von den markanten Gerüchen der Käserei Kranichhof Bantin in Empfang genommen. Direkt gegenüber sorgte der Scherenschleifer wieder für scharfe Messer und Scheren und hatte sichtbar große Freude bei dem einen oder anderen Schnack mit seinen Kunden. Und ganz nach dem Motto „Der Dammereezer Park im Fackellicht“ startete pünktlich nach Sonnenuntergang vom Gutshaus aus der große Fackelumzug, während das große Feuer mitten auf dem Gelände des Parks Gemütlichkeit und wohlige Wärme erzeugte. „Eigentlich sollte unser Laubfeuer wie gewohnt um 20 Uhr zu Ende gehen. Wir mussten aber um Viertel nach neun den Stecker ziehen, ansonsten hätten unsere Gäste mit Sicherheit auch noch länger ausgehalten“, war am Sonntagmorgen von der Vereinsvorsitzenden Gabi Bloch zu erfahren, die bereits seit sechs Uhr in der Frühe schon wieder auf den Beinen war.