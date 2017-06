Boizenburger Yogazentrum : Friedenskongress im Yogatempel

vergrößern 1 von 1 Foto: kfri 1 von 1

Wer sich fragt, was denn nun mit dem Haus in der Kleinen Wallstraße 7 passiert: hier entsteht ein neues Yogazentrum. Schon jetzt fand dort ein internationales Treffen mit Gästen aus Russland, der Ukraine, Israel, Agypten, der Türkei, Afghanistan, dem Iran, Australien und Deutschland statt. Gemeinsam wollten die Teilnehmer den Zusammenhang zwischen Yoga und Frieden erkunden. Organisiert hat das Treffen Sat Hari Singh, mit weltlichem Namen Klaus Stülpnagel. Er stammt ursprünglich aus Rostock, reiste aber 1970 nach Hamburg aus und hat nun in Boizenburg mit seiner Familie ein neues Domizil gefunden. Anscheinend war es Liebe auf den ersten Blick. „Freunde haben mir Bescheid gesagt, dass das Haus zum Verkauf steht, und als ich hier in diesem wunderbaren Raum stand, konnte ich einfach nicht nein sagen“, bekennt der neue Boizenburger Yogi.

von Katja Frick

erstellt am 08.Jun.2017 | 08:00 Uhr