Vellahn : Frühjahrsputz in den Kirchen

von svz.de

03. April 2019, 08:12 Uhr

Auch in diesem Jahr wollen die Mitglieder der ev.-lutherischen Kirchengemeinde Vellahn ihre Kirchgebäude mit ihren Räumlichkeiten frühlingsfein machen. Pastor Christian Lange würde sich über zahlreiche tatkräftige Unterstützung freuen und lädt alle Helfer herzlich ein. Arbeitseinsätze finden am morgigen Donnerstag in Melkof statt, Beginn ist um 9 Uhr. In

Warlitz treffen sich die Helfer am Donnerstag, 4. April, um 15 Uhr, in Vellahn ist der Einsatz am Freitag, dem 5. April, um 16 Uhr geplant. Treffpunkt ist jeweils an der Kirche. Die Teilnehmer werden gebeten, entsprechendes Arbeitsgerät mitzubringen.