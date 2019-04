von svz.de

03. April 2019, 08:00 Uhr

Kaffee, Kuchen und Gesang, das verspricht Pastor Christian Lange beim Frühlingsfest der Kirchengemeinde Vellahn-Pritzier. Am Sonnabend, 6. April, findet der gesellige Nachmittag ab 14.30 Uhr in der Winterkirche in Pritzier statt.