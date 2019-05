Neuhaus : Fußballer nicht ganz zufrieden

Neuhauser erspielten sich ein Unentschieden trotz Unterzahl

von SNIT

27. Mai 2019, 05:00 Uhr

Ganz zufrieden können die Neuhauser Fußballer mit ihren vorletzten Saisonspielen in der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord nicht sein. So haben sie zwar auswärts am Freitag einen Punkt gewonnen. Im Spiel gegen den SV Eintracht Lüneburg II haben sie jedoch auch eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben. Am Ende der Partie waren allerdings auch Lächeln auf den Gesichtern der Neuhauser zu sehen. Erspielten sich die Spieler um das Trainergespann Bülow/Ohl dieses 2:2-Unentschieden doch auch, nachdem sie die letzten 15 Minuten in Unterzahl bestreiten mussten. Grund hierfür war die Unsportlichkeit eines Neuhauser Spielers.