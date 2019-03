Hagenow: Drei Autos aufgebrochen- Polizei ermittelt gegen 31-Jährigen

von svz.de

13. März 2019, 10:15 Uhr

Nach dem Aufbruch dreier PKW in Hagenow ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 31-Jährigen Mann aus der Region. Der Mann steht im Verdacht, am späten Dienstagabend in der Parkstraße in drei parkende Autos gewaltsam eingedrungen zu sein und aus einem der PKW einen Rucksack gestohlen zu haben. Dieser konnte wenig später durch die Polizei in der Nähe des Tatortes aufgefunden und sichergestellt werden. Der durch die Tat angerichtete Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Verdächtige war zuvor bereits aufgefallen. So soll er kurz vor der Tat den Betriebsablauf im benachbarten Krankenhaus gestört haben. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.