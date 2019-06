Hagenow: Einbruch in Wohnhaus

von svz.de

21. Juni 2019, 14:54 Uhr

Unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Wohnhaus im Ginsterweg in Hagenow eingebrochen und haben nach einer ersten Übersicht einen Laptop und Bargeld gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Einbrecher gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Der Tatzeitrum liegt zwischen 08:50 Uhr und 12:10 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Hinweise zu diesem Vorfall, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.