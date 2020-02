Hagenow: Wohnung durchsucht und Haftbefehl vollstreckt

Avatar_prignitzer von svz.de

29. Februar 2020, 08:36 Uhr

Am Freitagabend kam es in Hagenow zu einem Polizeieinsatz in der Straße der Jugend. Gegen 22 Uhr wurde unter Beteiligung von Spezialkräften der Polizei ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.

In der Wohnung des 34-jährigen Beschuldigten wurden verschiedene Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn besteht der Verdacht von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurde als Gast in der Wohnung ein 24-jähriger Parchimer angetroffen, gegen den ein Haftbefehl zu vollstrecken war.