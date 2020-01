Hagenow : „Hagenower tanzen halt gern“

Seit 21 Jahren liegt eine große Silvesterparty in den Händen des Tanzstudios, das im Hagenower Jubiläumsjahr ehrgeizige Pläne hat

von Mayk Pohle

02. Januar 2020, 05:00 Uhr

Das Tanzstudio in der Stadt ist nicht nur für seine eigenen Auftritte in zahlreichen Shows bekannt, es hat auch einen guten Ruf als Organisator. So geht die große Silvestertanzparty in der Otto-Ibs-Halle seit vielen Jahren auf das Konto von Tanzstudio-Chefin Jana Horn und ihren vielen Helfern. Das war auch zu diesem Jahreswechsel nicht anders. Mehr als 450 Gäste wollten bei einer der größten Veranstaltungen in der Region dabei sein. Aus einem einfachen Grund: „Die Hagenower tanzen eben gern, darauf konnten wir uns immer wieder verlassen“, wusste die Cheforganisatorin zwei Stunden vor dem Jahreswechsel.

Seit 1998 gibt es diese ganz besondere Feier mit nur kleinen Unterbrechungen. Die Karten sind schon immer begehrt gewesen, was vor allem mit der liebevollen Organisation zu tun hat. Wo gibt es das schon, dass für die Kinder der Gäste ein eigenes Programm zum Basteln, Verkleiden und Ausprobieren mit Betreuung angeboten wird. In dieser Silvesternacht wurden so 25 Kinder behütet.

„Ich habe hier so viele Helfer, so viele Mütter von Tanzmädels im Hintergrund, die helfen. Das ist schon Wahnsinn“, so Jana Horn. Die Versorgung lag in diesem Jahr in den Händen von Patrick Keimel und seiner 25-köpfigen Mannschaft, die sich mit viel Eifer in die Aufgabe stürzten.

Feiern mit dem Tanzstudio, das geht natürlich nicht ohne ein paar Tanzeinlagen der einzelnen Formationen. Doch das Programm der Tänzerinnen wurde kurz gehalten, die Hagenower waren schließlich zum Feiern und Tanzen in die Ibs-Halle gekommen. Dass in diesem Jahr nicht alle Tickets verkauft waren, spielte keine Rolle. „Wir sind vielleicht 20 oder 30 Karten nicht los geworden. Damit kann ich gut leben.“

Das neue Jahr wird ein besonderes für das Studio, und das hat nicht nur mit dem Hagenower Stadtjubiläum zu tun. Das wollen die Tänzerinnen extra unterstützen, beispielsweise beim geplanten Ball der Vereine.

Fest steht, dass das Studio mit seinen Anhängern das Mecklenburgische Staatstheater wieder im Sturm mit seiner Show „New York, New York“ erobern wird. Die beiden Vorstellungen für den 1. März sind bereits ausverkauft. Weiter Vorstellungen wird es am 23. Mai geben. Der Grund? „Wir könnten auch fünf Shows veranstalten und würden den Großen Saal voll bekommen“, so Horn.

Und dann gibt es da noch den großen Traum des Tanzstudios, den Bau eines eigenen Vereinshauses. Die Verwirklichung dieses „Tanzhauses“ steht kurz bevor, derzeit laufen die entscheidenden Gespräche.