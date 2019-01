Neuhaus : Hinweise nach Einbruch gesucht

von svz.de

16. Januar 2019, 09:12 Uhr

Sie haben zwar nichts gestohlen, dafür aber reichlich Schaden im Sportlerheim in Neuhaus hinterlassen: Die Polizei vermutet, dass Diebe in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude eingestiegen sind. Dabei zerschlugen sie mehrere Fenster und brachen eine Tür auf. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Spuren gesichert, bittet bei ihren Ermittlungen nun aber noch um Hinweise möglicher Zeugen. Diese können den Beamten unter der Telefonnummer 038841/20732 gemeldet werden.