Valluhn : Hoch zu Ross dem „Fuchs“ hinterher

Reit- und Fahrverein Valluhn hatte zur traditionellen Hubertusjagd eingeladen

von Tilo Röpcke

28. Oktober 2019, 10:30 Uhr

Auf dem Trakehnerhof von Roland Cillwik in Valluhn geht es eigentlich jeden Tag turbulent zu. Mehr als vierzig Kinder und Jugendliche kümmern sich täglich um die mehr als einhundert Pferde des Hofes. Am vergangenen Sonnabend hingegen schien der Trubel nochmal um einiges größer zu sein, schließlich stand der unbestrittene Jahreshöhepunkt auf dem Veranstaltungsplan des Reit- und Fahrvereins Valluhn. „Immer wenn das Laub der Bäume anfängt sich zu verfärben, dann lädt unser Verein zur Hubertusjagd ein. Ganz einer alten Tradition folgend wird auf der Hubertusjagd der ‚Fuchs’, der von einem Reiter dargestellt wird, gejagt und letztendlich auch gefangen. Hierfür haben die Aktiven unseres Vereines in den vergangenen Tagen eine Reihe von Hindernissen auf der etwa zwanzig Kilometer langen Strecke verteilt, die es bei der Jagd auf unseren ‚Fuchs’ zu überwinden gilt“, erklärt Roland Cillwik im Gespräch mit der SVZ das Prozedere der Jagd. In diesem Jahr kam die Rolle des Fuchses Stefanie Albrecht aus Bantin zuteil. Die 28-jährige Pferdewirtin auf dem Trakehnerhof von Roland Cillwik freute sich, dass sie erstmalig diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen durfte. Der Grund hierfür ist allerdings sehr simpel. „Im vergangenen Jahr war ich es nämlich, die bei der Hubertusjagd den Fuchs fangen konnte, der seinerzeit von meiner Reitfreundin Marion Edler aus Gudow dargestellt wurde“, berichtet die junge Frau, an deren Reitweste unübersehbar ein echter Fuchsschwanz befestigt war. Auch dem sogenannten Master kommt hierbei eine immens wichtige Rolle zu. „Zu den Jagdregeln gehört es, dass der Master, der das Feld anführt, nicht überholt werden darf und die Strecke sowie das Tempo der Jagd bestimmt“, erklärt die ebenfalls 28-Jährige die Spielregeln der Jagd.

Die Jüngste der etwa zwanzig Reiterinnen und vereinzelten Reiter war die erst achtjährige Marie aus Valluhn, die gemeinsam mit ihrer Mutter Yvonne Wassenberg hoch zu Ross erstmalig an einer Hubertusjagd teilnehmen wollte. Während die reiterfahrene Mutter äußerlich völlig gelassen das emsige Geschehen auf dem Trakehnerhof beobachte, konnte man dem jungen Reiternachwuchs schon sehr deutlich die große Nervosität und Anspannung anmerken. „Auch wenn meine Tochter bereits seit ihrem vierten Lebensjahr im Umgang mit den großen Vierbeinern vertraut ist, ist eine solche Hubertusjagd mit wesentlich älteren Gleichgesinnten eine große Herausforderung“, ließ Yvonne Wassenberg aber keinerlei Zweifel aufkommen, dass ihre Tochter diese nicht bestehen würde.

Eingestimmt wurde die Veranstaltung ganz traditionell von den Ahrensburger Jagdhornbläsern, die mit ihren Signalen „Sammeln der Jäger“ oder „Aufbruch zur Jagd“ die richtige Stimmung produzierten. Auf zwei großen Kremsern konnten Angehörige und Schaulustige die Hubertusjagd unmittelbar miterleben und das reiterliche Können der Protagonisten des ereignisreichen Tages beobachten.