Kinderbetreuung in boizenburg : Hort: Noch keine Lösung in Sicht

So viele Einwohner hat der Sozialausschuss wahrscheinlich noch nie gesehen. 23 waren gekommen, um ihre Anliegen vorzutragen. 20 davon waren Eltern von zukünftigen Erstklässlern der Ludwig-Reinhard-Schule, die noch keine Zusage für einen Hortplatz ab September haben. „Wie geht es weiter?“, war die dringende Frage der Eltern an die Mitglieder des Sozialausschusses und Jörn Pamperin von der Stadtverwaltung. „Wir stehen alle in Lohn und Brot. Wir wollen Planungssicherheit für den Hort.“

Anlass für den Besuch der Eltern im Rathaus war eine Elternversammlung für die Erstklässler am Tag zuvor, bei der Carolina Gumz, Leiterin des DRK-Hortes „Spielhaus“, sich nach Aussage der anwesenden Eltern überrascht von der zwischen Stadt und DRK-Kreisgeschäftsführer Dietmar Jonitz ausgehandelten räumlichen Lösung für die zugesagten zusätzlichen Hortplätze gezeigt hatte. Sie würde nicht wissen, woher sie dafür zusätzliches Fachpersonal bekommen solle.

Die Mitglieder des Sozialausschusses zeigten sich einigermaßen überfordert von der Situation, sicherten den Eltern jedoch auf Antrag von Christiane Claußen (SPD) zu, sehr schnell eine Zusammenkunft zwischen Hortträger, Stadt und Eltern zu organisieren.

von Katja Frick

erstellt am 24.Jun.2017 | 08:00 Uhr