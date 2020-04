Jessenitz-Werk: Alle Kettenspuren getilgt

Stadt Lübtheen hat den Platz des Friedens in dem Ortsteil neu anlegen lassen / Projekt durch zahlreiche Spenden unterstützt / Eröffnung wird nachgeholt

von Andreas Münchow

07. April 2020, 05:00 Uhr

Noch vor Monaten glich der große Dorfplatz in Jessenitz-Werk einem Heerlager. Hier hatte die Bundeswehr einen Großteil ihrer schweren Technik stationiert. Ein ganzes Pionierbataillon mit Berge- und Räumpanzern startete vom Platz des Friedens aus zu den Einsätzen beim Großbrand. Und schon kurz nach dem Erlöschen der Flammen war klar, dass die Stadt Lübtheen diesen weitläufigen Platz wieder herrichten will. Jetzt sind vor Ort schon mehr als erste Ergebnisse zu sehen.

Der zentrale Platz in dem kleine Dorf mit dem großen Dankwardt-Werk ist vorbildlich glatt, geharkt und die Rasenflächen sind frisch eingesät. Ein nagelneuer, sauber mit Steinen eingefasster Weg führt zu e inem Rondell in der Mitte. Dort liegt in einem Extra-Beet ein großer Findling. Der Platz des Friedens strahlt Ruhe aus. Bis das endgültige neue Bild des sanierten Platzes zu bewundern sein wird, dürften noch ein paar Wochen vergehen. Die Natur braucht noch ihre Zeit. Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau ist im Gespräch anzumerken, dass mit der Sanierung auch einer ihrer Herzenswünsche in Erfüllung gegangen ist. Dass man nun mit der offiziellen Übergabe warten muss, sei eben in der Krise nicht zu ändern.

Die Kosten für die Herrichtung des Platzes, wie er einmal aussah liegen insgesamt bei 30 000 Euro. Ein Großteil der Summe wird über zahlreiche Spenden finanziert, dennoch bleibt auch für die Stadt Lübtheen ein beachtlicher Eigenanteil. „Da haben viele einen Anteil, dass dieser Wiederaufbau gelingen konnte. “ Die Sparkasse hatte nach dem Brand schnell ein Spendenkonto eingerichtet und bisher 5000 Euro für den Platz gegeben. Der Landrat hatte eine Spende von 2000 Euro von der Schweriner Raiffeisenbank eingefädelt. Für Rosen und Bepflanzung. Dazu kommen 3000 Euro von der benachbarten Firma Dankwardt, eine private Spende von Gudrun Jehring und noch eine private Spenderin, die anonym bleiben möchte. Das andere bezahlt die Stadt Lübtheen.

Bei der Umgestaltung des Platzes wurden nach Möglichkeit die Anwohner mit einbezogen.

Lindenau: „Wir haben eine alte Karte zum Aussehen des Platzes gesucht, die wir dann auch gefunden haben. Etliche Jessenitzer haben sich mit eingebracht. Es war von vielen Einwohnern ebenfalls ein lang gehegter Wunsch den Platz wieder so zu sehen, wie auch ich ihn historisch in Erinnerung hatte. Ich denke, der gesamte Ortsteil wird dadurch nochmal auch optisch sehr schön aufgewertet.Da nun wirklich nach dem Einsatz alles am Platz hinüber war, war es sicher richtig zu sagen,wenn nicht jetzt, wann dann.“

Denn zur Wahrheit gehört auch, dass der Platz schon vor dem Brand nicht im besten Zustand war und beispielsweise auch gern als Parkplatz benutzt wurde. Insofern gab es den Wunsch – auch vor dem Brand – diesen Platz neu auferstehen zu lassen. Das ist er nun, mit einer Neuerung: Den Findling in der Mitte, den gab es historisch so nicht.