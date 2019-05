Groß Bengerstorf : Jubel und Trubel beim Festival „Teich und Töne“

von Tilo Röpcke

28. Mai 2019, 07:44 Uhr

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die eine ganz besondere Wirkung zeigen. In Groß Bengerstorf waren es Lampenschirme von Flohmärkten, die von Freitag bis Sonntag schön beleuchtet für die passende Stimmung beim „Teich und Töne Festival“ sorgten.

Das fand am Sonntag seinen Abschluss mit dem traditionellen Kinderfest. Mit jeweils einigen hundert Besuchern – auch am Freitag- und Sonnabendabend – zeigten sich die Organisatoren derweil mehr als zufrieden. So begeisterte unter anderem am Sonnabend die Band „Hazmat Modine“ aus New York schon geschätzt dreihundert Musikbegeisterte.