Austausch : Junge Polen zu Gast in Boizenburg

von svz.de

01. Juli 2019, 04:00 Uhr

Eine ganze Woche verweilen die 14 Kinder und Jugendlichen des polnischen Sportverein aus Borowiak Czersk in der Elbestadt, um ihre Freunde der SG Motor Boizenburg zu besuchen. Am vergangenen Wochenende stand unter anderem der Besuch der Hansestadt Hamburg auf dem Programm. Dort besuchten sie das Miniatur-Wunderland sowie die Arena des Hamburger Sportvereines. Noch bis zum 5. Juli werden die jungen Fußballer unter anderem das Jugendfreizeithaus „Luna“, die Landeshauptstadt Schwerin und das Schiffshebewerk in Scharnebeck besuchen. Diesen Austausch gibt es bereits seit dem Jahr 1973.