SVZ hilft : „Kein Internet ist ’ne Katastrophe“

von Thorsten Meier

erstellt am 14.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Ohne Web und E-Mail geht es heutzutage im modernen Zeitalter der digitalen Technik nicht: Für viele Verbraucher ist das Internet längst fester wie unverzichtbarer Bestandteil ihres täglichen Lebens. Besonders, wenn sie auf dem Lande zu Hause sind. Fern vom nächsten Brot, dem Arzt oder wichtigen Informationen.

„In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar brach die Leitung zusammen. Nichts ging mehr“, erinnert sich Wolfgang Kniep. Der 67-Jährige hatte gerade seine E-Mails aufgerufen. „Es ist sehr abenteuerlich, die Störungsstelle der Telekom anzurufen. Das kann schon mal eine halbe Stunde und länger dauern bis man dann mit einer Maschine spricht. Anschließend wird man am Telefon von Mitarbeiter zu Mitarbeiter durchgereicht und muss jedem den gleichen Krempel erzählen. Später bekommt man eine SMS, wann ein Monteur käme. Man könne aber auch im Internet nachschauen, das ist besonders lustig und frustrierend, denn das ist ja weg“, versucht sich der gebürtige Leisterförder in schwarzem Humor. Schließlich sei dann doch Tage später ein Monteur erschienen, um festzustellen, dass der Verteilerkasten kaputt sei, und eine andere Firma dafür zuständig wäre. „Diese Information war dem Unternehmen hinreichend bekannt, denn zehn Haushalte aus Leisterförde hatten sich bereits verzweifelt an den Versorger gewandt“, berichtet Kniep und vermutet: „Das größte Telekommunikationsunternehmen im Land hat offensichtlich intern Verständigungsprobleme.“ Auch sei das Polizeirevier in Boizenburg über den Vandalismus am Verteiler informiert worden. Dort werde nun ermittelt, um den oder die Täter zu erwischen.

„Kein Internet ist ’ne Katastrophe“, schätzt auch Jörg Richter ein. „Wir hier auf dem platten Land sind dringend darauf angewiesen. Sonst sind wir von der Außenwelt abgeschnitten ohne dass es geschneit hat“, betont der 45-Jährige, der fast alles über das weltweite Datennetz erledige, vom Einkauf, Kontaktepflege bis zur Informationssuche.

„Internet gehört doch mittlerweile zum Alltag dazu, ist Lebensgrundlage. So zumindest hat es doch bereits 2013 der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil festgelegt“, sagt Marko Prill, der seit zehn Jahren in Leist-erförde lebt. Der 50-Jährige will und kann nicht auf den digitalen Kontakt nach Draußen verzichten. „Ohne fühle ich mich völlig abgehängt. Ich bin aus medizinischer Sicht dringend darauf angewiesen.“

Da sich die Telekom in der vergangenen Woche recht behäbig in der Bewältigung des Problems zeigte, wandten sich die Leisterförder schließlich hilfesuchend an die Schweriner Volkszeitung.

Ursache für die Störung sei ein defekter Verteiler. Dieser werde durch den technischen Service instand gesetzt. „Wir können uns bei den betroffenen Kunden nur entschuldigen und noch um etwas Geduld bitten“, schreibt uns auf Nachfrage Susanne Bruns von der Deutschen Telekom AG Group Services aus Frankfurt. Es müsse zusätzlich zum Verteiler ein beschädigtes Erdkabel repariert werden, wird der Redaktion einige Stunde später mitgeteilt. Die Instandsetzung werde voraussichtlich bis Freitag (12. Januar)dauern.

„Tatsächlich ins Internet kam ich aber erst vor einer knappen Stunde“, berichtet Wolfgang Kniep am Sonnabend Nachmittag. Jörg Richter hatte da immer noch keine Verbindung. Sein Bildschirm blieb dunkel.