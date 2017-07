Hagenow : Kita-Beiträge sollen künftig sinken

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Hagenower Eltern können aufatmen – denn zum nächsten Jahr sollen die Kita-Beiträge um 50 Euro fallen. Das zumindest versprach Sozialministerin Stefanie Drese heute auf ihrer Stippvisite in Hagenow. Die 40-Jährige besucht auf ihrer Sommertour Betreuungseinrichtungen im ganzen Land. Sie wolle schauen, wo der Schuh am meisten drückt. Schon mehrfach sei sie dabei mit thematischen Brennpunkten wie fehlenden Kita-Plätzen und hohen Gebühren in Berührung gekommen. „Mit der Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes und der neuen Erzieherausbildung haben wir uns schon auf den Weg gemacht“, so die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Zusätzlich zur Senkung der Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort sei es außerdem geplant, im darauffolgenden Jahr Eltern zu entlasten, die mehrere Kinder in Kindertagesstätten untergebracht haben. „In diesem Fall sollen die Eltern für das zweite Kind nur noch den halben Beitrag zahlen, für das dritte Kind gar nichts mehr“, verrät die Sozialministerin.

Den vollständigen Beitrag lesen Sie in der unserer morgigen Print- und ePaper-Ausgabe.

von Jacqueline Worch

erstellt am 31.Jul.2017 | 21:00 Uhr