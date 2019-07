Schildfeld : Kleines Museum öffnet die Tore

von svz.de

29. Juli 2019, 10:50 Uhr

Das kleine DDR-Museum in Schildfeld bei Meyer, An der Schildmühle 8, öffnet am Sonntag, dem 4. August, wieder seine Tore. Gefeiert wird unter anderem das 10-jährige Jubiläum der liebvoll gestalteten Einrichtung. So gibt es an diesem Tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr nicht nur die ausgestellten Exponate zu bewundern. Es lockt unter anderem auch ein Flohmarkt oder aber der Blumen- und Pflanzenverkauf der Gärtnerei Schäfer. Infos zur Flohmarktanmeldung oder aber generell zum Museum gibt es unter Telefon 038843/21540 oder auf der Website www.das-kleine-ddr-museum-schildfeld.de.