Schach in Tripkau : Kompletter Medaillensatz

Tripkauer Schachspieler erneut erfolgreich bei Kinder- und Jugendsportspielen

von svz.de

11. Juli 2019, 11:43 Uhr

Gold, Silber und Bronze, also einen kompletten Medaillensatz, haben sich die Tripkauer Nachwuchs-Schachspieler bei den Kinder- und Jugendsportspielen des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Eldena gesichert. Obwohl der kleine Ort mittlerweile zu Niedersachsen gehört, nehmen die Schachspieler noch immer an den Sportspielen in Mecklenburg-Vorpommern teil. Dies geht wohl auf die lange Tradition der Wettkämpfe zurück. So spielten die Tripkauer bereits 1992 bei den ersten Sportspielen, damals noch im Altkreis Hagenow mit. Seitdem gewannen die Schützlinge von Schachlehrer Horst Jahnke 39 Gold-, 35 Silber- und 18 Bronzemedaillen.

Dieses Jahr holte Lennard Leu eine Goldmedaille, Julia Hesse gewann Silber und Karl Steinbrück Bronze. Sicherlich eine Motivation für den Nachwuchs, die Sportart weiter zu betreiben. Wie Horst Jahnke mitteilte wird die AG Schach auf jeden Fall ab September an der Tripkauer Schule fortgeführt.

Die Kinder- und Jugendsportspiele finden im Landkreis Ludwigslust-Parchim jährlich an verschiedenen Orten im gesamten Kreis statt. Die Wettkämpfe werden in mehr als 20 Sportarten ausgetragen.