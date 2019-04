Hagenow  : Kreuz- und Quergespräche

von svz.de

17. April 2019, 12:59 Uhr

Im Rahmen der Kreuz- und Quergespräche lädt die evangelische Kirchengemeinde am Mittwoch, 24. April , um 19 Uhr in der Stadtkirche zu einer Vortragsveranstaltung mit anschließender Möglichkeit zum Austausch ein. Gastrednerin ist dieses Mal die Journalistin Iris Leithold (49). Die gebürtige Sächsin lebt seit 1998 in Mecklenburg und ist Redakteurin bei der Deutschen Presse-Agentur GmbH im Büro der Landeshauptstadt Schwerin. Die DPA sammelt Nachrichten und stellt sie zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Kreuz- und Quergespräche ist ein offenes Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Hagenow, in dem über Themen, von denen man immer schon mal mehr wissen wollte, kompetent berichtet wird.