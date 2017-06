Lüneburg : Lüneburg bekommt seine Arena

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Jetzt ist es also beschlossen: In Lüneburg wird die Arena Lüneburger Land gebaut. Dafür hat der Kreistag Anfang der Woche auf seiner Sitzung gestimmt. Einfach war die Entscheidung allerdings nicht, wie die lange Diskussion vor der Abstimmung zeigte. Viele Kreistagsabgeordnete wollten sich noch einmal zu dem Thema äußern und dabei wurde eines klar: Neben der Zustimmung gibt es auch noch viele Bedenken.

Eines ist beispielsweise, dass die Halle vorrangig für kommerzielle Veranstaltungen genutzt werden soll, also solche mit denen Einnahmen erzielt werden können. Der Schul–, Hochschul– oder Breitensport rückt damit in den Hintergrund. „Eine andere Zuordnung der Prioritäten würde sich finanziell auswirken“, heißt es dazu im Kreistagsbeschluss zur Zielkonfiguration. Nur so bestehe die Chance, auf Dauer erhebliche, zusätzliche kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten zu vermeiden.

Kosten wird die Arena dem Landkreis und der Stadt ohnehin schon genug. 12,2 Millionen Euro sind nach aktuellem Stand für das Projekt eingeplant. 8,4 Millionen will der Landkreis übernehmen, den Rest muss die Stadt Lüneburg stemmen. Gut möglich, dass das Ganze aber noch teurer wird. Denn einig scheinen sich die Kreistagsabgeordneten bei der Ausstattung der Halle und der Planung der Außenanlagen noch nicht zu sein. So merkte Gisela Plaschka (FDP) an, dass bisher kein Fettabscheider geplant sei. So könnte der künftige Betreiber keine Pommes anbieten. „Ich würde aber gerne Pommes essen, wenn ich in die Arena gehe“, so Plaschka. Jedem recht machen, das zeigt auch das Projekt Arena, kann man es wohl nicht.

Und auch wenn es keine Pommes gibt, soll sich die Investition in die Halle trotzdem lohnen – vielleicht nicht finanziell, aber für die Menschen in der Region. „Wir brauchen diese Halle für Hansestadt und Landkreis Lüneburg“, so Landrat Manfred Nahrstedt in der Kreistags–Sitzung, „die Entscheidung dafür erfordert Mut. Ohne Mut hätten wir kein Gymnasium in Bleckede, kein Kinder– und Jugendtheater, kein Veranstaltungsgelände in Luhmühlen und kein neues Museum Lüneburg – diese Investitionen haben sich gelohnt, denn die Angebote werden gut angenommen.“

Und das wünscht sich der Kreistag für die geplante Arena in Lüneburg auch. Es wurden sogar erste Wünsche, vielleicht auch Träume geäußert. Zwar stehe man in harter Konkurrenz zu anderen Veranstaltungsorten, vor allem Hamburg, aber auch Lingen sei es gelungen den Musiker Bob Dylan in die EmslandArena zu locken. Deshalb würden auch Gespräche mit einem privaten Betreiber geführt, der ein gutes Netzwerk habe.

Aber nicht nur Konzerte sollen die Halle füllen. Zu den kommerziellen Veranstaltungen zählt der Kreistag auch die Heimspiele der Spielvereinigung Volleyball Gellersen Lüneburg (SVG). Die Männermannschaft des Vereins spielt in der ersten Bundesliga und ist derzeit noch in der Gellersenhalle in Reppenstedt zu Hause. Dort finden 800 Zuschauer Platz, in der Arena Lüneburger Land sollen es künftig 3500 Fans sein.

Und künftig heißt in diesem Fall auch zügig. „Die Architekten schließen in Kürze die Ausführungsplanung ab“, erklärte Jürgen Krumböhmer, Erster Kreisrat. „Mit den Plänen können wir dann den Rohbau ausschreiben, die Baugenehmigung der Hansestadt Lüneburg liegt seit Ende April 2017 vor. Unser Wunschziel ist, dass die Arena Ende 2018 steht.“ Ein sicherlich sehr ehrgeiziger Plan.

von

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:00 Uhr