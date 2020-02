Wittenburg : Mahnfeuer an der Autobahn 24

Landwirte der Region fordern mehr gesellschaftliche Akzeptanz als Lebensmittelproduzenten ein

von Dieter Hirschmann

03. Februar 2020, 05:00 Uhr

Nachdem die Flammen so richtig in Gang gekommen waren, und das Tageslicht am Sonnabendabend immer mehr schwand, wurde für viele vorbeifahrende Fahrzeuge auf der A 24 deutlich, dass hier auf dem Schlag bei Wittenburg Bauern protestierten. So mancher Truck-Fahrer ließ sein Signalhorn erklingen.

Mit einem Mahnfeuer auf dem Acker von Christian Ebeling direkt an der A 24 in Sichtweite des Oetker-Werkes machten Landwirte aus der Region auf ihre aktuellen Forderungen aufmerksam. Bundesweit flackerten die Mahnfeuer am Sonnabend auf Initiative der Aktion Land schafft Verbindung.

Es gehe ihnen um die gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Arbeit als Lebensmittelproduzenten. Sie fordern von der Politik die Durchsetzung von europaweiten Standards. „Wir sollen auf den höchsten Standards, die es gibt, produzieren, sollen aber gleichzeitig mit Betrieben weltweit konkurrieren, die nach wesentlich geringeren Vorgaben produzieren. Und für die selben Preise sollen wir produzieren. Das geht so nicht, wenn uns immer mehr die Daumenschrauben angezogen werden, bleiben Betriebe auf der Strecke. Mit dem Mahnfeuer hier solidarisieren wir uns mit unseren Kollegen“, sagt der Wittenburger Landwirt Christian Ebeling. In seinem Betrieb stehen 200 Milchkühe, mit Grünland bewirtschaftet er eine Fläche von bis zu 400 Hektar.

Inzwischen sind immer mehr Schlepper auf dem Feld aufgefahren, auch Frauen und Kinder steigen aus, unterhalten sich und diskutieren die Situation. Als Stehtische dienen Strohballen. Unter ihnen ist Ursula Boldt, die gerade Holzkohle auf einem Grill entzündet. Sie arbeitet bei der AGP Lübesse. „Wir wollen mit solchen Aktionen die Öffentlichkeit auf unsere Situation aufmerksam machen. Die Politik kann nicht weiter so mit uns umgehen. Wir sind diejenigen, die Lebensmittel produzieren, was wir auch gern machen würden, zu Bedingungen, die funktionieren. Den Verbrauchern muss bewusst sein, wo die Lebensmittel herkommen, sie müssen wissen ob sie regional essen wollen oder lieber auf Importe zurückgreifen, von denen sie nicht wissen, wie die Lebensmittel produziert wurden“, sagt sie. Im Wittenburger Betriebsteil der AGP werden Bruteier für die Broileraufzucht produziert.

Mit dabei war auch Heiko Böringer, Mitglied des Kreistages der Fraktion Freier Horizont-Freie Wähler. „Wir müssen die Proteste der Landwirte unterstützen, vor allem wenn wir sehen, was der Landwirt noch für seine Arbeit bekommt. Die Landwirte brauchen eine Lobby und sie müssen viel mehr Partnerschaften mit den Verbrauchern eingehen“, sagte er im SVZ-Gespräch.

Landwirt Hans-Jürgen Michalska ist mit seinem Schlepper aus Boizenburg nach Wittenburg gefahren. „Es kann nicht angehen, dass wir hier in Deutschland ganz hohe Qualitätsstandards haben, und im Umkehrschluss das Rindfleisch aus Argentinien importieren, das mit viel geringeren Standards produziert wurde, oder Schweinefleisch aus China. Freihandel ja, wenn überall die gleichen Maßstäbe gelten“, sagt Hans-Jürgen Michalska.