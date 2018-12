Zarrentin : Mama-Fitness-Kurs mit Baby

von Franca Niendorf

Zum ersten Mal startet in der Physiotherapie am Schaalsee ein Mama Fitness Kurs mit Baby. Und zwar am 7. Januar 2019. Er richtet sich an Mütter, die den Rückbildungskurs bereits absolviert haben und ihren Körper stärken und straffen möchten. Mit speziellen Kräftigungsübungen werden die natürlichen Rückbildungsprozesse unterstützt, schwache Muskeln gestärkt, und die abwechslungsreichen Dehnübungen lösen Verspannungen.

Die Übungen werden hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht, teilweise mit Kleingeräten wie Therabänder trainiert. „Mütter mit Säuglingen leiden häufig unter Rückenschmerzen und Verspannungen im Nackenbereich. Mit unserem Angebot möchten wir dem entgegenwirken und die Frauen motivieren, sich und ihrem Körper etwas Gutes zu tun und ihnen die Chance geben, Sport auch im Beisein ihrer Kinder zu treiben“, so die Diplom Sportlehrerin Sandra Stoß, die die Kurse ab Januar leitet.

Der Kurs umfasst zwölf Termine und findet immer montags von 9 bis 10.30 Uhr statt. Er ist von den Krankenkassen anerkannt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Kursleiterin unter 0163-4625557.