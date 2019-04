Hagenow : Ministerin Drese im Seniorentreff

von svz.de

04. April 2019, 08:42 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum und Barrierefreiheit in der Wohnung sowie in Bussen und Bahnen – darum geht es am 5. April im Seniorentreff Hagenow. Und der Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt hat sich dazu kompetente Gäste eingeladen: Stefanie Drese, die Sozialministerin des Landes, stellt sich den Fragen der Senioren. Weitere Ansprechpartnerin ist die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Aßmann. Konkret wird es am Freitag, 5. April, in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr in den Seniorentreff in der Robert-Stock-Straße 7 a. Bernd Thieke, der Vorsitzende des Senioren- und Behindertenbeirates, ist froh, dass diese wichtigen Sozialthemen mit verantwortlichen Politikern diskutiert werden können. Außerdem können die Besucher weitere Themen ansprechen.