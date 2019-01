Zarrentin : Mit gestohlenem Geländewagen unter Drogen Unfall verursacht

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei hat eine 20-jährige Frau am Mittwochmittag bei Zarrentin einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Die Frau war mit einem gestohlenen Mercedes unterwegs und wurde bereits auf der A 24 von Polizisten aus Schleswig-Holstein verfolgt. Auf der B 195 bei Zarrentin verlor sie plötzlich die Kontrolle über das Auto prallte gegen einen Grundstückszaun. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß wurde sie schließlich von den verfolgenden Polizisten gestellt. Die 20-Jährige, bei der ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde anschließend zum Polizeirevier nach Boizenburg gebracht. Wie sich herausstellte, wurde der Mercedes-Geländewagen vor etwa einer Woche in Hamburg gestohlen. Gegen die 20-Jährige, die sich noch im Polizeigewahrsam befindet, wird jetzt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.