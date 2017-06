Hagenow : Mit heißem Wasser gegen Unkraut

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Unkraut und Moos in den Fugen der Platten und Steine im Hagenower Stadtgebiet zu Leibe zu rücken. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Hagenow setzen seit einer Woche eine völlig neue und vor allen Dingen umweltschonende Methode ein.

Gestern Vormittag auf dem Hagenower Lindenplatz: Kevin Hoster fährt mit einem Gerät, aus dem eine Flüssigkeit fließt, über das Unkraut. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde er etwas harken. Wenn da nicht der Schlauch am Ende des Apparates wäre, der zu einem technischen Aggregat führt, das auf einem Anhänger steht. „Es handelt sich dabei um eine Maschine, mit deren Hilfe wir mit heißem Wasser das Unkraut im öffentlichen Raum der Stadt bekämpfen“, erzählt der Bauhof-Mitarbeiter. Die Wassertemperatur beträgt 98 Grad Celsius. Auf verschiedenen Flächen habe der Stadtbauhof das System getestet. Im kommunalen Haushalt wurden schließlich Mittel für die Anschaffung bereitgestellt. Die Tests seien erfolgreich verlaufen, hieß es dazu aus dem Hagenower Rathaus. Deshalb habe man sich für die 17 000-Euro-Investition entschieden, so Roland Hochgesandt, der stellvertretende Bürgermeister. „Wir wollen zudem die Arbeit unserer Mitarbeiter vom Bauhof erleichtern. Denn der Aufwand, große Flächen von Unkraut zu befreien, ist mit dem neuen Gerät nicht mehr so groß wie vorher. Die neue Methode ist viel effektiver“, ist von Roland Hochgesandt weiter zu erfahren. In der Langen Straße sei das System bereits zum Einsatz gekommen. Durch die hohe Temperatur sterben die Pflanzenteile bis in das Wurzelwerk ab. Allerdings müsse man regelmäßig am Ball bleiben und in Abständen die Flächen immer wieder mit dem heißen Wasser bearbeiten. Tendenziell werde so die Verunkrautung eingedämmt, hieß es gestern weiter vom Bauhof.

von Dieter Hirschmann

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr