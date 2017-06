Nahverkehr Amt Neuhaus : Mit nur einem Ticket über die Elbe

vergrößern 1 von 1 Foto: role 1 von 1

Ein Antrag der Linke-Kreistagsfraktion hat neuen Schwung in die Diskussion gebracht, das Amt Neuhaus vollständig in den Tarifbereich der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) aufzunehmen. Ziel sei es, die Möglichkeit zu schaffen auch mit einem Einzelticket vom Amt Neuhaus aus reisen zu können. In dieses Ticket sei die Fahrt mit der Fähre zu integrieren, hieß es in dem Antrag von Frank Stoll, Fraktionsvorsitzender Die Linke. Hintergrund sei, dass Fahrgäste derzeit bis zu drei Tickets kaufen müssen, um vom Amt Neuhaus nach Lüneburg zu kommen.

„Auch nach 24 Jahren gehört die Gemeinde noch immer nicht so richtig zum Landkreis“, so Stoll auf der Kreistagssitzung am Montag in Lüneburg. Er verwies damit auf die besondere, sozusagen isolierte Lage des Amtes auf der rechten Seite der Elbe. Laut HVV-Tarif gehöre Neuhaus zur gleichen Zone wie Amelinghausen, meinte Stoll, „aber auf der rechten Elbseite muss der Gast dazuzahlen, genauso wie für das Fährticket.“ Sein Antrag ziele deshalb auch auf die Kostenreduzierung für Fahrgäste, die aus oder ins Amt Neuhaus reisen. Außerdem solle dadurch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im gesamten Landkreis vereinfacht und vereinheitlicht werden. „Dass es geht, zeigt die Zeit bevor der HVV eingestiegen ist. Da hat ein Ticket gereicht“, sagte Stoll.

Und tatsächlich ist es so, dass das Amt Neuhaus auf dem Tarifplan des HVV in der gleichen Zone wie Amelinghausen, dem Ring E, liegt. Allerdings hat Neuhaus einen Sonderstatus und ist als weißer Fleck eingezeichnet. Der HVV-Tarif gilt hier nur für Zeitkarten. Nicht aber für Einzel–, Tages– oder Gruppenkarten. Ein Erwachsener zahlt so für eine Einzel–Fahrt mit dem ÖPNV von Neuhaus nach Lüneburg 6,20 Euro. Von Amelinghausen nach Lüneburg, um bei Stolls Beispiel zu bleiben, würde er nur 3,20 Euro zahlen. Im Kreistag stieß der Antrag der Linke-Fraktion auf Zustimmung und wurde einstimmig zur Beratung in den Wirtschaftsausschuss überwiesen.

„Wir haben schon Ende 2015 die Aufnahme des Amtes in den HVV–Tarif beantragt“, ergänzte Franz-Josef Kamp (SPD). „Wir hoffen, dass sich die Verwaltung daran erinnern wird und es bald zu einer Entscheidung kommt.“ Das hoffen sicherlich auch die Einwohner im Amt Neuhaus, eine Bemerkung von Detlev Schulz–Hendel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, dürfte für viele von ihnen allerdings nicht so erfreulich sein. „Der Antrag ist wichtig für die Mobilität und sinnvoller als die Diskussion um eine hoffnungslose Brücke.“

Und da tauchte es plötzlich wieder auf, das Thema Brücke. Schon zu einem früheren Zeitpunkt der Kreistagssitzung blitzte es auf. Da ging es um die hohen Kosten für den Bau der Arena „Lüneburger Land“. Gisela Plaschka von der FDP hatte in diesem Zusammenhang auf die Brücke verwiesen, die wegen hoher Kosten abgelehnt wurde. Landrat Manfred Nahrstedt nutzte den Einwurf, um seine Meinung zur Brücke deutlich zu machen: „Eine Arbeitsgruppe befasst sich ja gerade mit dem Thema. Ende des Jahres sollen Ergebnisse vorliegen. Ich weiß aber schon jetzt was dabei rauskommt.“ Auf Unterstützung vom Landrat brauchen Brückenbefürworter offenbar nicht hoffen.

