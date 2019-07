Boizenburg : Mit Rangern auf Storchen-Tour

von svz.de

11. Juli 2019, 11:42 Uhr

Auf zu Meister Adebar: Interessierte können am 13. Juli während der fünfstündigen Storchenradtour die Jungstörche im Unesco-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe MV erleben, bevor sie in den Süden fliegen. Die etwa 30 Kilometer lange Tour wird von der Rangerin Renate Colell fachkundig begleitet und startet um 10 Uhr an der Pegelanzeige am Hafen Boizenburg.

Ziel ist die Deich- und Polderlandschaft der idyllischen Teldau, die mit ihren Ortslagen Bandekow, Soltow, Schleusenow, Vorder- und Hinterhagen nicht nur zahlreiche Storchennester, sondern auch viele reetgedeckte Warfthäuser zu bieten hat.

Wer dabei sein möchte, bringt bitte für die Tour eigene Fahrräder, eine Mittagsverpflegung und gerne auch ein Fernglas mit. Weitere Informationen gibt es beim Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe, Telefon 038851 3020.