Wittenburg : Musik und Experimente

Grundschule am Friedensring lädt am 15. Juni zum Tag der offenen Tür

von svz.de

28. Mai 2019, 07:46 Uhr

Die Grundschule am Friedensring in Wittenburg lädt herzlich alle interessierten Eltern mit ihren Kindern am Sonnabend, dem 15. Juni, zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr können sich insbesondere die zukünftigen Schulanfänger die Räumlichkeiten der Schule ansehen und die Lehrer der Schule kennenlernen. Es erwartet alle Besucher ein vielfältiges Angebot an Ausstellungen, Beschäftigungen und Experimenten. Die Schüler der Musikschule Fröhlich zeigen, was sie schon können. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich vielfältig zu betätigen und einige Unterrichtsmaterialien kennenzulernen und auszuprobieren.

Der Hof Weitenfeld lädt zu einer Milchverkostung ein, der Essenanbieter UWM und der Förderverein der Schule stellen sich vor und es gibt Informationen zum Religionsunterricht.

Die Line Dance Gruppe der Schule zeigt ihr Können und der Zuchtverein zeigt eine Kaninchenausstellung, da interessierte Kinder in einer Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten können. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.