Wittenburg : Mutter des toten Babys aus Wittenburg verhaftet

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Wittenburg Im Fall der Babyleiche von Wittenburg, die am 1. März nahe des Sportplatzes am Schäferbruch gefunden wurde, ist jetzt die Mutter des toten Säuglings ermittelt und in Untersuchungshaft genommen worden.

Das Amtsgericht Schwerin hatte gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin gegen eine 40 Jahre alte Frau aus Wittenburg Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Die Beschuldigte ist nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen dringend verdächtig, im Januar 2015 ihr neugeborenes Kind unmittelbar nach der Geburt getötet zu haben, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Die weibliche Babyleiche hatten seinerzeit Spaziergänger in einem in Wittenburg relativ gut frequentierten Waldstück gefunden. Die rechtsmedizinische Untersuchung des zu diesem Zeitpunkt gefrorenen Leichnams hatte ergeben, dass das Mädchen zum Zeitpunkt seiner Geburt noch gelebt hatte. „Die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiterhin an“, so Oberstaatsanwältin Claudia Lange. Umfangreiche Ermittlungen führten gestern zur Identifizierung und vorläufigen Festnahme der Beschuldigten.

Dabei hatte der Kindesvater, der von der Geburt des Kindes nach den Ermittlungen keine Kenntnis hatte, den entscheidenden Hinweis gegeben. Dessen DNA-Spur hatten die Ermittler zuvor auf der Babyleiche gesichert, meldet die Staatsanwaltschaft Schwerin. Durch einen Treffer in der DNA-Datenbank konnte der Mann als Kindesvater ermittelt werden. Die DNA-Spur wurde aller Wahrscheinlichkeit nach über eine Decke, in die die Beschuldigte den Säugling nach der Geburt eingewickelt hatte, auf den Leichnam übertragen.

Die Beschuldigte hatte bisher nicht an der freiwilligen DNA-Reihenuntersuchung, für die am 5. Juli ein weiterer Termin vorgesehen war, teilgenommen. Dieser Test fällt nun aufgrund des Ermittlungserfolges aus. Die Frau hat bereits eingeräumt, das Kind alleine zur Welt gebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft weist jedoch formal auf die Unschuldsvermutung hin. Im Falle einer Überführung wird Totschlag mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

von

erstellt am 02.Jul.2017 | 21:00 Uhr