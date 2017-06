Gallin : Neue Märkte jetzt im Brennpunkt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Insgesamt werden wir in der Summe bis 2018 etwa 1,6 Millionen Euro für neue Maschinen und Anlagen investiert haben“, rechnet Jürgen Eggersglüß vor. Davon würden 321 000 Euro öffentlich vom Wirtschaftsministerium in MV gefördert. Unterstützt werde das Vorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in Verbindung mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Der 55-Jährige ist seit 2000 Geschäftsführer der LaserTeam Gesellschaft für innovative Schweiß- und Schneidtechnik mbH, die eine Erweiterung und Verbesserung ihrer Produktionskapazitäten plant sowie den Energieverbrauch senken will.

von Thorsten Meier

erstellt am 27.Jun.2017 | 21:00 Uhr