Gösslow : Neustart auf „Gut Gösslow“

Eine Bauchentscheidung: Heike und Clemens Busch haben das ehemalige Dorfgemeinschaftshaus gekauft und führen die Pension weiter

von Robert Lehmann

29. September 2020, 05:00 Uhr

Den Ortsnamen Gösslow haben sie zuvor noch nie gehört. Lübtheen war ihnen nicht bekannt. Ebenso wenig die Griese Gegend. Und dennoch haben Heike und Clemens Busch Anfang des Jahres nur wenige Tage gebraucht, um zu entscheiden, dass sie die Pension im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Gutes Gösslow übernehmen und ihre Heimat verlassen wollen. „An einem Freitag im Januar haben wir hier die nötigen Unterlagen unterschrieben und am nächsten Freitag in Castrop-Rauxel unser Haus verkauft“, erzählt Clemens Busch. „Am 19. März, dem Tag des Corona-Lockdowns, sind wir dann umgezogen. Allein die Fahrt durch Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg war da schon abenteuerlich.“

Und so sollte es auch weitergehen. „Wir hatten schon Vermietungen vom Vorbesitzer übernommen, doch durch Corona wurden sie alle abgesagt“, so Clemens Busch. „Das war aber auch gut so, sonst hätten wir uns bisher noch nicht um den privaten Teil, sondern nur um die Ferienwohnungen und Zimmer kümmern können. In so einem Haus gibt es immer etwas zu tun.“ Deshalb seien die beiden, die „früher“ im Schuldienst tätig waren, auch in dem halben Jahr auf „Gut Gösslow“ von Kopfmenschen zu Handwerkern geworden. „Hier sind wir Maler, Gärtner und alles was sonst noch nötig ist.“

Die Frage, warum die beiden ehemaligen Beamten im Alter von 64 beziehungsweise 68 Jahren noch einmal den Neustart in Mecklenburg gewagt haben, können sie „gar nicht so richtig“ beantworten. „Wir waren schon immer spontan“, sagt dazu Heike Busch. „Ich habe die Einstellung, dass ich nicht immer alles beeinflussen kann und entscheide viele Dinge aus dem Bauch heraus. Und diese Entscheidungen waren eigentlich immer gut.“

Auch die Entscheidung, die Pension in Gösslow zu übernehmen, die mit ihren sieben Doppelzimmern und einer Ferienwohnung vorrangig an Gruppen vermietet werden soll, hat das Ehepaar bisher noch nicht angezweifelt. Zeit war dafür wohl aber auch noch nicht vorhanden. In den vergangenen sechs Monaten haben die neuen Besitzer sich um das Grundstück und die Zimmer gekümmert sowie den Dachboden des alten Gebäudes zu einem Seminar- und Kursraum ausgebaut. „Dort starte ich jetzt nochmal mit einer Yoga-Schule. In Castrop-Rauxel hatte ich jahrelang Kurse angeboten“, erzählt Heike Busch.

Und selbstverständlich wurden auf „Gut Gösslow“ bereits Gäste begrüßt. Unter anderem eine Filmcrew, die gerade in Lübtheen einen Kinofilm dreht. „Wir haben hier trotz Corona schon eine Menge Leute kennen gelernt“, so Heike Busch, „und schöne Geschichten erlebt.“